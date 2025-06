Fonte militar israelense diz que ataque tinha como alvo instalações nucleares iranianas, segundo sites militares

Uma fonte militar israelense disse, nesta sexta-feira (13, data local), a jornalistas, que Israel atacou alvos nucleares e outros locais militares ao longo do território do Irã.

"As ações que estamos efetuando são dezenas de ataques contra alvos militares e alvos relacionados com o programa nuclear [iraniano] em diferentes partes do Irã", declarou o oficial do Exército israelense.

A fonte acrescentou que o Irã tem capacidade para atacar Israel "a qualquer minuto".