Governo de Trump amplifica apelo de influenciador cristão para denunciar 'invasores estrangeiros'

O governo do presidente Donald Trump lançou uma campanha para incentivar os americanos a denunciarem os "invasores estrangeiros" à polícia, recorrendo a um influenciador cristão extremista.

Para divulgar um número de telefone para entrar em contato com a polícia de imigração, o Departamento de Segurança Interna (DHS) compartilhou no X na quarta-feira uma imagem do Tio Sam.

Apresentado como um homem mais velho, de cabelo branco, com costeletas e vestido calças listradas e um chapéu alto com uma faixa de estrelas, o Tio Sam é a representação dos Estados Unidos.