Índia: ao menos um sobrevivente em acidente aéreo (autoridades sanitárias)

Uma pessoa sobreviveu ao acidente do Boeing 787 da Air India com destino a Londres, que caiu nesta quinta-feira (12) com 242 pessoas a bordo após decolar do aeroporto de Ahmedabad, na Índia, informou à AFP um representante das autoridades de saúde.

"Sim, confirmamos que houve um sobrevivente", que está sendo tratado em um hospital, declarou Dhananjay Dwivedi, secretário-chefe do Departamento de Saúde do Estado de Guyarat, no noroeste da Índia.

