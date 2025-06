Irã desafia EUA a poucos dias de novas negociações sobre seu programa nuclear

Como parte da pressão, o Irã alertou na quarta-feira que atacaria bases americanas no Oriente Médio em caso de conflito com Washington.

Horas depois, o presidente Donald Trump confirmou a retirada de pessoal americano da região, afirmando que "poderia ser um lugar perigoso" nos próximos dias.

Nesta quinta-feira, a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém ordenou restrições à movimentação de seu pessoal por razões de segurança, citando "o aumento das tensões regionais".

Para dar uma chance à diplomacia, o presidente americano revelou que dissuadiu o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de atacar as instalações nucleares do Irã, país que tem patrocinado inimigos regionais de Israel como o Hezbollah libanês, o Hamas palestino e os huthis do Iêmen.

Apesar do otimismo inicial, o republicano adotou uma nova postura, afirmando na quarta-feira estar "menos confiante" em um pacto.

Trump, embora aberto a um acordo, não parou de ameaçar com uma ação militar caso as negociações com Teerã fracassem.