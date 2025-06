Israel afirma que deportou Thiago Ávila e outros passageiros detidos no barco para Gaza

Doze pessoas estavam a bordo do barco "Madleen" quando foi interceptado na segunda-feira pelas forças israelenses no leste do Mediterrâneo, a cerca de 185 quilômetros a oeste de Gaza.

Desses, quatro aceitaram ser deportados imediatamente, dentre eles dois cidadãos franceses e a ativista ambiental sueca Greta Thunberg.

Outros dois franceses permanecem detidos em Israel à espera de sua deportação na sexta-feira, disse Adalah.

"Durante sua detenção, os voluntários foram alvo de maus-tratos, punições e tratamento agressivo, e dois foram colocados em confinamento solitário por algum tempo", acrescentou o grupo.

As 12 pessoas a bordo do "Madleen" estão proibidas de retornar a Israel por 100 anos.

Israel enfrenta pressões para que permita a entrada de mais ajuda em Gaza, onde as Nações Unidas advertiram que toda a população de mais de dois milhões de pessoas está correndo risco de fome.