Israel ataca instalações nucleares do Irã

- 'Máxima moderação' -

Os preços do petróleo dispararam mais de 12% após os bombardeios, ocorridos depois que o presidente americano Donald Trump ordenou a retirada de pessoal americano no Oriente Médio pelo risco de um ataque iraniano.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu "máxima moderação" às partes após os ataques.

"Esta operação vai continuar por tantos dias quanto for necessário para eliminar essa ameaça", declarou Netanyahu em uma mensagem de vídeo sobre a operação batizada de "Leão Crescente".

"Atingimos o coração do programa de enriquecimento nuclear do Irã. Atacamos a principal instalação de enriquecimento nuclear iraniana de Natanz. [...] Também atingimos o coração do programa iraniano de mísseis balísticos", declarou Netanyahu.

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) confirmou que a área das instalações de Natanz foi alcançada pelo ataque.