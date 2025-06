Juiz anula julgamento por estupro contra Harvey Weinstein

O juiz de instrução do caso que levou o ex-produtor de cinema Harvey Weinstein de volta ao banco dos réus declarou a anulação do julgamento da acusação de estupro por divergências entre os membros do júri.

"As deliberações se tornaram tão acaloradas que me vejo obrigado a declarar a anulação do julgamento da única acusação sobre a qual ainda não chegaram a um veredicto", disse o juiz Curtis Farber ao júri.

Na quarta-feira, o júri condenou Weinstein por agressão sexual contra Miriam Haley e o absolveu da agressão sexual contra Kaja Sokola, ambas supostamente ocorridas em 2006.