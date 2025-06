Mais de 200 ativistas pró-palestinos detidos no Cairo antes de marcha até Gaza

Mais de 200 ativistas de diversas nacionalidades que chegaram ao Egito para participar de uma marcha internacional rumo a Gaza foram detidos em seu hotel ou retidos no aeroporto do Cairo, declarou nesta quinta-feira (12) à AFP Seif Abu Kishk, porta-voz do coletivo organizador.

Duas ações pró-palestinas estão previstas no Egito: o coletivo Marcha Global para Gaza, a partir de sexta-feira com saída do Cairo, e a caravana Soumoud, que parte da Tunísia para chegar à Faixa de Gaza.

As autoridades egípcias indicaram que qualquer forma de ação pró-palestina organizada por "delegações estrangeiras" requer uma "autorização prévia".