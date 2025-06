Máscara de ouro de Tutancâmon será transferida para novo museu do Cairo

Após mais de um século em exibição no Antigo Museu Egípcio do Cairo, a famosa máscara de Tutancâmon e outros tesouros farão parte da coleção do Grande Museu Egípcio, que abrirá as portas em 3 de julho perto das pirâmides de Gizé.

Por alguns dias ainda, os visitantes poderão admirar a máscara funerária em ouro mundialmente conhecida, antes de voltar a ser reunida com os mais de cinco mil objetos que pertenceram ao jovem faraó no novo museu, o GEM, um megaprojeto de US$ 1 bilhão (R$ 5,5 bilhões), situado a oeste do Cairo.

"Só 26 objetos da coleção Tutancâmon, entre eles a máscara de ouro e dois sarcófagos, ainda estão aqui" no mesmo museu da praça Tahrir, declarou à AFP seu diretor, Ali Abdel Halim.