Mundo tem 122 milhões de deslocados à força e Venezuela lidera lista de refugiados

Esse fator na Síria, somado à queda no número de refugiados afegãos, faz da Venezuela o país com o maior número combinado de refugiados e pessoas necessitadas de proteção internacional, com 370,2 mil e 5,9 milhões, respectivamente, nas duas categorias, ao final de 2024, segundo o Acnur. Esse número é 2% maior do que em 2023.

A maioria desses venezuelanos está na América Latina, principalmente na Colômbia (que, com 2,8 milhões de habitantes, é o terceiro país do mundo com a maior população de refugiados), seguida pelo Peru (1,1 milhão), Brasil (605,7 mil), Chile (523,8 mil) e Equador (441,6 mil).

Nos Estados Unidos, a maioria dos pedidos de asilo foi de venezuelanos (116,7 mil).

- Uma crise global -

"O número de deslocados é atualmente o triplo do número de 2011 e demonstra uma profunda crise global" em torno "da proteção de civis", alertou Jan Egeland, secretário-geral do Conselho Norueguês para Refugiados (NRC, na sigla em inglês), uma importante organização humanitária presente em cerca de 40 países.

Egeland alertou para a situação dos refugiados em todo o mundo, fazendo uma alusão velada aos Estados Unidos e à política restritiva de imigração do presidente Donald Trump, que desencadeou protestos na Califórnia e em outras partes do país.