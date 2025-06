Os desastres aéreos mais mortais desde o ano 2000

Ao todo, 298 pessoas morreram, incluindo 193 holandeses, em uma região em meio a um conflito armado e controlado por separatistas pró-Rússia.

A agência da ONU para a Aviação Civil (ICAO, na sigla em inglês) estimou que a Rússia foi responsável pelo acidente, mas Moscou sempre negou qualquer envolvimento, denunciando "conclusões tendenciosas".

- Colisão de aviões militares -

Em 19 de fevereiro de 2003, um Ilyushin de fabricação russa e operado pela Guarda Revolucionária Iraniana caiu a 35 quilômetros de Kerman, no sudeste do Irã, matando 275 pessoas.

A aeronave havia desaparecido do radar uma hora após decolar. O piloto havia entrado em contato com a torre de controle do aeroporto de Kerman para alertar que desejava aterrissar no local devido ao mau tempo.

Em 11 de abril de 2018, um Ilyushin-76 de transporte do exército argelino caiu logo após a decolagem da base de Boufarik, no sul de Argel, matando 257 pessoas, a maioria soldados e seus familiares. Este foi o pior desastre aéreo da Argélia.