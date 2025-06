PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ONU REFUGIADOS: Mundo tem 122 milhões de deslocados à força

=== AVIÃO ÍNDIA ACIDENTE ===

AHMEDABAD:

Acidente de avião na Índia deixa ao menos 204 mortos

Um avião da Air India com destino a Londres, com 242 pessoas a bordo, colidiu com um prédio na cidade indiana de Ahmedabad logo após a decolagem, e a polícia informou que 204 corpos foram encontrados.

