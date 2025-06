Pedro Sánchez afirma que desconhecia suposta corrupção do dirigente socialista espanhol que renunciou

O presidente do Governo, Pedro Sánchez, pediu desculpas aos espanhóis após a renúncia do número três de seu Partido Socialista, vinculado a um escândalo de corrupção, e embora tenha admitido que nunca deveria ter "confiado nele", assegurou que "não sabia absolutamente nada" sobre as supostas ilegalidades.

"Quero pedir desculpas porque até esta manhã eu estava convencido da integridade de Santos Cerdán", afirmou o dirigente em coletiva de imprensa na sede do Partido Socialista em Madri, onde reconheceu ter "muitos defeitos", mas garantiu que "sempre" trabalhou "pela política limpa".

"Não conhecia absolutamente nada" sobre as suspeitas sobre Cerdán, afirmou Sánchez, que disse que soube do caso "ao longo desta manhã", após o qual se reuniu com ele e pediu que renunciasse.