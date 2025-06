Pequim celebra primeira nomeação de bispo chinês do pontificado de Leão XIV

Pequim celebrou nesta quinta-feira (12) o avanço nas relações com o Vaticano após a primeira nomeação de um bispo chinês do pontificado de Leão XIV, uma demonstração da vontade do papa americano de prosseguir com um acordo polêmico alcançado por Santa Sé e China em 2018.

O Vaticano expressou "satisfação" na quarta-feira, depois que as autoridades chinesas reconhecerem a nomeação de Giuseppe Lin Yuntuan, de 73 anos, como bispo auxiliar de Fuzhou, capital da província de Fujian. O pontífice fez a nomeação em 5 de junho.

O Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que a nomeação do primeiro bispo chinês do pontificado de Leão XIV "melhora o entendimento e a confiança mútua por meio do diálogo construtivo".