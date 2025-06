Petróleo recua em meio a tensões pelas negociações com o Irã

Em entrevista ao New York Post publicada na quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou estar "menos confiante" quanto a um acordo com Teerã sobre o programa nuclear iraniano.

Desde então, o tom subiu, e os Estados Unidos anunciaram na quarta-feira a retirada de parte de seu pessoal no Oriente Médio após o Irã ameaçar atacar suas bases militares caso as negociações fracassem.

"As negociações entre os Estados Unidos e o Irã sobre seu programa nuclear pouco avançaram e a retórica está se intensificando, o que gera temores de uma escalada na região", explicou à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

"Essa situação pode ter um impacto no fornecimento" de petróleo, acrescentou o analista, o que poderia fazer os preços subirem.

Além disso, nesta quinta-feira, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) adotou uma resolução condenando o Irã por "descumprimento" de suas obrigações nucleares, após o que Teerã declarou que construirá um novo centro de enriquecimento de urânio.

"O mercado está praticamente convencido de que, se fracassarem as negociações sobre o programa nuclear iraniano, as instalações nucleares do Irã serão atacadas", indicou em uma nota Phil Flynn, do Price Futures Group.