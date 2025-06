Premiação total de Wimbledon será de R$ 402,5 milhões

Em comparação, a premiação total de 2024 alcançou os 50 milhões de libras (R$ 376,2 milhões), um aumento de 11,9% em relação ao ano anterior.

"Estamos totalmente determinados a manter nosso compromisso a longo prazo com a remuneração dos jogadores", comentou nesta quinta-feira Debbie Jevans, presidente do All England Club, sede do torneio de Wimbledon.

O valor dedicado a 2025 representa o dobro do oferecido há dez anos, lembrou Jevans.

No início de abril, membros do Top 20 do tênis mundial escreveram aos organizadores dos Grand Slams (Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open) sobre a distribuição das receitas. Os assinantes da carta consideram que a parte dedicada aos jogadores era muito baixa.

Em entrevista coletiva, Debbie Jevans afirmou que os tenistas foram "ouvidos", mas comentou que há outras lutas a enfrentar.

"Com certeza sempre ouviremos e conversaremos com eles, mas focar apenas nas premiações dos quatro torneios de Grand Slam não é o único desafio que o tênis enfrenta", disse.