Pulisic se defende de críticas nos EUA por ausência na Copa Ouro

Christian Pulisic, capitão e estrela da seleção dos Estados Unidos, respondeu às críticas de ex-jogadores americanos por ter decidido não disputar a Copa Ouro da Concacaf, que começa neste fim de semana em seu país.

O torneio é o último do 'Team USA', comandado pelo técnico argentino Mauricio Pochettino, antes da Copa do Mundo de 2026, que os EUA vão sediar em conjunto com México e Canadá.

Mesmo com a seleção americana chegando ao Mundial com pouca rodagem competitiva, por não disputar as Eliminatórias, Pulisic optou por ter um descanso para se recuperar fisicamente da temporada com o Milan.