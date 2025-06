Segundo envolvido em atentado a presidenciável na Colômbia se entrega à polícia

Acusado de tentativa de homicídio e porte e fabricação de armas, o jovem se declarou inocente. Segundo o MP, dias antes do crime, o novo envolvido, identificado como Carlos Eduardo Mora, fez "um reconhecimento" do parque de Bogotá onde ocorreu o atentado.

No dia do ataque, o novo acusado estava em um veículo de onde a arma foi entregue ao suposto atirador, segundo o comunicado. O menor entrou no veículo e trocou de roupa.

O segundo envolvido também foi acusado de "uso de menores de idade na prática de crimes" e porte de armas. Os promotores responsáveis pelo caso solicitaram que ele permaneça detido. O menor também está sob custódia.

Os autores intelectuais do ataque são desconhecidos. Um boletim médico divulgado hoje pela clínica onde Uribe está internado informa que seu estado de saúde permanece crítico.