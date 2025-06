Trump defende mobilização militar em Los Angeles e Califórnia prepara batalha legal

Em Seattle, a maior cidade do estado de Washington, no oeste do país, a polícia deteve oito pessoas após o incêndio de uma caçamba de lixo.

Também houve protestos em Las Vegas, Dallas, Austin, San Antonio, Milwaukee, Chicago, Atlanta e Boston, segundo a CNN.

- "Uma democracia atacada" -

Em 2024, Trump venceu as eleições em parte graças a suas promessas de combater o que ele considera uma "invasão" de imigrantes sem documentos.

Cerca de 1.000 dos 4.700 militares que Trump mobilizou já estavam agindo para proteger instalações e trabalhando com agentes do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE), segundo o subcomandante Scott Sherman, que chefia as operações.

O governador Newsom, um democrata que se situa como candidato à Presidência em 2028, acusa Trump de escalar os confrontos para obter ganhos políticos.