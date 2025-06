Trump diz estar "decepcionado" tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (12) que está "muito decepcionado" tanto com a Ucrânia quanto com a Rússia por não terem conseguido chegar a um acordo de paz para acabar com a guerra.

"Estou muito decepcionado com a Rússia, mas também com a Ucrânia, porque acho que poderiam ter chegado a acordos", disse Trump aos jornalistas durante um evento na Casa Branca. Ele acrescentou que até 6.000 pessoas morrem a cada semana no conflito, incluindo civis "atingidos por mísseis".

aue/erl/dga/mvv/dd