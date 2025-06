Trump diz que Israel pode atacar o Irã, mas o 'conflito' é evitável

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quinta-feira (12) que Israel poderia atacar as instalações nucleares do Irã, mas que Teerã pode evitar o conflito cedendo mais terreno nas negociações com Washington.

"Não quero dizer que seja iminente, mas parece algo que pode acontecer", declarou Trump aos jornalistas quando perguntado se Israel atacaria o Irã.

dk-sct/bgs/dg/dd