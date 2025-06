Trump quer 'fazer algo' para manter os trabalhadores imigrantes na agricultura e na hotelaria

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (12) que quer "fazer algo" para proteger os imigrantes que trabalham na agricultura e na hotelaria de serem expulsos caso estejam em situação irregular.

"Nossos agricultores estão sendo muito prejudicados porque eles têm funcionários muito bons. Trabalham para eles há 20 anos. Eles não são americanos, mas se mostraram ótimos, e teremos que fazer algo a respeito", disse ele a repórteres em um evento na Casa Branca.

"Acho que teremos uma ordem sobre isso em breve. Não podemos fazer isso com nossos agricultores e também com o setor de lazer, com os hotéis", acrescentou.