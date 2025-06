Único sobrevivente de acidente de avião na Índia se pergunta como isso foi possível

Num primeiro momento, a polícia havia dito que "não parecia haver nenhum sobrevivente", mas, horas depois, as autoridades confirmaram os comentários, bastante inverossímeis, acerca de um homem que teria sobrevivido à catástrofe.

"Sim, confirmamos que há um sobrevivente", disse à AFP Dhananjay Dwivedi, secretário principal do Departamento de Saúde do estado de Gujarat.

Segundo ele, o homem estava sendo atendido em um hospital, mas não deu mais detalhes.

O ministro do Interior indiano, Amit Shah, que visitou o local do acidente e o hospital, se disse "chocado por esse acidente, além do que as palavras podem expressar". Amit Shah representa Ahmedabad como deputado.

Também afirmou aos jornalistas que havia "visto" o "sobrevivente".

A história do britânico é a única boa notícia nesta tragédia, entre tantos relatos tristes sobre as vítimas: pessoas idosas que visitariam seus filhos no Reino Unido ou famílias que retornavam para suas casas.