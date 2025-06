Verstappen chega ao Canadá para bater recordes e evitar problemas

- Mercedes e Ferrari tentam engrenar -

Mercedes e Ferrari também esperam finalmente engrenar no Canadá, etapa que provavelmente terá o público a favor do piloto da casa, Lance Stroll (Aston Martin), que volta ao padoque depois de passar por cirurgia nos punhos.

"É um circuito no qual já tivemos bons resultados e estou realmente ansioso", declarou o diretor técnico da Mercedes, James Allison.

As 'Flechas de Prata' não vencem uma corrida desde o GP de Las Vegas de 2024, enquanto a McLaren, equipe dominante na atualidade, não vence no Canadá desde 2012, quando o heptacampeão mundial Lewis Hamilton conseguiu uma de suas sete vitórias no circuito, um recorde que divide com o lendário Michael Schumacher.

A Ferrari, que sempre recebe apoio do apaixonado público canadense, não vence em Montreal desde 2018 e, a julgar pelo desempenho na temporada, precisará de um golpe de sorte para voltar ao degrau mais alto do pódio.

No entanto, o traçado do circuito Gilles Villeneuve sempre foi o favorito de Hamilton. Lá, ele conseguiu sua primeira vitória na F1, em 2007.