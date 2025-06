Wall Street fecha em alta, mas incerteza prevalece nos mercados

Na noite de quarta-feira, o presidente Donald Trump anunciou sua intenção de enviar daqui a duas semanas correspondências a alguns países para anunciar as condições de Washington para que se conclua um acordo em torno das tarifas.

Esses comentários "provocaram algumas vendas" no mercado, observou Jack Albin, analista da Cresset.

Em relação aos indicadores, o PPI, de preços ao produtor, uma medida de inflação no atacado, avançou 0,1% em maio, depois de um recuo de 0,2% no mês anterior, de acordo com os números publicados pelo Departamento de Trabalho dos Estados Unidos.

Os analistas esperavam um avanço um pouco mais sólido (0,2%), de acordo com o consenso da MarketWatch.

Esse índice "mostra que as pressões sobre os preços derivadas das tarifas são menos intensas que as resultantes das pesquisas com empresas", destaca Bill Adams, do Comerica Bank.

"Há sinais de um verdadeiro enfraquecimento da economia americana", ressaltou Adam Button, do ForexLive.