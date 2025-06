AstraZeneca faz aliança de pesquisa assistida por IA com chinesa CSPC Pharmaceuticals

A multinacional farmacêutica e biotecnológica AstraZeneca apresentou, nesta sexta-feira (13), uma colaboração de pesquisa assistida por inteligência artificial com sua homóloga chinesa CSPC Pharmaceuticals, em acordo avaliado em US$ 5 bilhões (R$ 27,6 bilhões, na cotação atual).

"Esta colaboração de pesquisa estratégica destaca nosso compromisso com a inovação para abordar as doenças crônicas que afetam mais de dois bilhões de pessoas em todo o mundo", declarou Sharon Barr, vice-presidente-executiva da AstraZeneca e diretora de pesquisa e desenvolvimento da BioPharmaceuticals.

A empresa já tinha anunciado no começo deste ano um investimento de US$ 2,5 bilhões (R$ 13,8 bilhões) na Chima e mantém uma colaboração pré-existente com a CSPC.