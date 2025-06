Ataque de Israel testa promessa de Trump de não se deixar arrastar para a guerra

Apesar disso, o chefe da diplomacia Marco Rubio insistiu em que os Estados Unidos não estão envolvidos nos ataques e advertiu ao Irã que não tome represálias contra os milhares de soldados americanos destacados em países árabes próximos.

No entanto, um funcionário americano confirmou que Washington está ajudando Israel a derrubar mísseis disparados pelo Irã.

"Os Estados Unidos calcularam que podem ajudar Israel, e os iranianos obviamente estão cientes disso, mas, no fim das contas, pelo menos publicamente, os Estados Unidos permanecem à margem", declarou Alex Vatanka, diretor fundador do programa sobre o Irã do Middle East Institute, em Washington.

Espera-se que "os iranianos façam uma rápida análise de custos e benefícios e decidam se vale a pena lutar", disse Vatanka.

Segundo ele, neste momento, os dirigentes iranianos estão ocupados em fazer o possível para paremanecerem vivos, mas poderiam acabar optando por aceitar um acordo que não os agrade ? ou então internacionalizar ainda mais o conflito, provocando o caos no Golfo, região estratégica do petróleo. Isso poderia disparar os preços do petróleo e colocar pressão sobre Trump.

- 'Os Estados Unidos em primeiro lugar' -

A maioria dos principais congressistas do Partido Republicano de Trump apoiou Israel, cujo primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, é considerado um herói por muitos da direita americana.