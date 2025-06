Ataques de Israel ao Irã, um revés para Trump

Donald Trump havia pedido na tarde desta quinta-feira a Israel que não atacasse o Irã e desse uma chance à diplomacia. Horas depois, os ataques israelenses começaram, um revés para o presidente americano, que se autodenomina um "pacificador".

Trump participava de uma recepção no jardim da Casa Branca ao som da sua música favorita, "YMCA", do grupo Village People, quando as primeiras informações sobre os ataques começaram a chegar.

Não veio do presidente, e sim do chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, a primeira reação dos Estados Unidos, neutra e concisa. Segundo ele, Israel informou que a operação era "necessária para a sua defesa".