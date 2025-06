Brasil recebe países do Caribe em busca de acordos antes da COP30

"É uma mensagem para ser levada à COP30, cujo presidente, André Corrêa do Lago, estará na cúpula", que será realizada no Palácio do Itamaraty, acrescenta.

A COP30 será em novembro em Belém e o Palácio do Planalto destacou a importância dos recursos dos países mais ricos para financiar a transição energética no restante do mundo.

Representantes dos 16 países da Comunidade do Caribe (Caricom) participarão da cúpula desta sexta-feira, juntamente com o presidente da República Dominicana, Luis Abinader, e o vice-presidente de Cuba, Salvador Valdés.

Os países também discutirão a transição energética, uma questão que, segundo Padovan, não é fácil em uma região fortemente dependente do petróleo como o Caribe.

O Brasil tem sido criticado por ambientalistas por impulsionar projetos de exploração de petróleo em seu território ao mesmo tempo em que insta o mundo a proteger o meio ambiente.

O governo brasileiro argumenta que as receitas do petróleo são essenciais para financiar a transição energética.