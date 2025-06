Caixa-preta encontrada na área do acidente aéreo que matou 265 na Índia

Investigadores encontraram nesta sexta-feira (13) uma caixa-preta no local onde um avião de passageiros com destino a Londres caiu, na cidade indiana de Ahmedabad, deixando pelo menos 265 mortos, incluindo vítimas no solo.

Um homem a bordo do Boeing 787-8 Dreamliner, que transportava 242 pessoas, sobreviveu milagrosamente ao acidente de quinta-feira, no qual a cauda do avião ficou presa no segundo andar de um alojamento para funcionários de um hospital próximo.

"No início, eu também pensei que estava prestes a morrer, mas então abri os olhos e percebi que ainda estava vivo", disse em hindi, do leito de um hospital, o cidadão britânico Vishwash Kumar Ramesh ao canal DD News.