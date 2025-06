Casamento de Jeff Bezos gera incômodo em Veneza

O nome do fundador da Amazon, Jeff Bezos, apareceu riscado com uma cruz vermelha em um grande cartaz pendurado em um campanário na lagoa de Veneza para protestar contra seu casamento, previsto para o final de junho, constatou a AFP.

O bilionário americano, de 61 anos, e sua noiva, a jornalista Lauren Sanchez, celebrarão seu matrimônio na cidade italiana entre os dias 24 e 26 de junho.

"Ele não é bem-vindo nem em Veneza nem em nenhum lugar", escreveu no Facebook o coletivo "No Space for Bezos", que pendurou o cartaz, retirado na quinta-feira, e colou vários pôsteres e adesivos convocando uma manifestação contra o evento.