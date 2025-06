Chanceler do Irã promete responder com contundência aos ataques de Israel

Israel lançou um ataque em larga escala contra o Irã nesta sexta-feira, bombardeando instalações nucleares e militares, além da capital, Teerã.

Mais cedo, Araqchi considerou os bombardeios como uma "declaração de guerra" e, durante uma conversa com seu homólogo kuwaitiano, Abdullah Ali Al Yahya, chamou o ataque de "covarde".

"A República Islâmica do Irã, com total determinação, tomará medidas para defender sua soberania, seu povo e sua segurança nacional, e responderá com firmeza à agressão ilegal e covarde do regime sionista", afirmou Araqchi durante a conversa, segundo a Chancelaria iraniana.

