Chefe do Estado-Maior do Exército iraniano, Mohammad Bagheri, é morto em ataque israelense (TV estatal)

O chefe do Estado-Maior do Exército iraniano, Mohammad Bagheri, morreu nesta sexta-feira (13) nos ataques israelenses contra várias cidades do país, incluindo a capital Teerã, informou a televisão estatal.

"O major-general Mohammad Bagheri, chefe do Estado-Maior do Exército, foi martirizado", segundo a emissora.

