Comunidade internacional pede desescalada após ataques de Israel ao Irã

- Rússia -

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia denunciou os ataques israelenses, chamando-os de "inaceitáveis", e declarou que o Irã não fez nada para provocá-los.

- China -

A China expressou "profunda preocupação com as graves consequências que esta iniciativa pode ter" e disse que se opõe a "qualquer violação da soberania, segurança e integridade territorial do Irã", disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores.

- Venezuela -

O Ministério das Relações Exteriores denunciou "um ato de guerra que se soma ao longo histórico de crimes do regime de Benjamin Netanyahu".