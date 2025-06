Cúpula dos oceanos de Nice termina com acordos, mas sem financiamento claro

- "Pé no acelerador" -

Celebrada por todos, a ratificação do tratado sobre o alto-mar por quase 50 países, formalizada na segunda-feira em Nice, aumenta as esperanças de uma rápida entrada em vigor do acordo internacional que visa fortalecer a proteção das águas internacionais (além das 200 milhas náuticas da costa, ou 370 km).

Rebecca Hubbard, da High Seas Alliance, um grupo de 50 ONGs, elogiou o "avanço incrível". No entanto, "precisamos manter o pé no acelerador", alertou, já que o tratado só entrará em vigor 120 dias após o depósito da 60ª ratificação.

A França não conseguiu atingir este marco fundamental em Nice, como o presidente francês Emmanuel Macron desejava.

- Duras críticas sobre a mineração -

Desde a abertura da cúpula, os líderes globais endureceram o tom em resposta à decisão do presidente americano, Donald Trump, de lançar unilateralmente a exploração de nódulos polimetálicos em águas internacionais do Pacífico.