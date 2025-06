David Beckham é nomeado cavaleiro pelo rei Charles III

O ex-jogador de 50 anos, que se aposentou em 2013, e sua esposa Victoria, estilista e ex-integrante do grupo musical Spice Girls, se tornaram agora Sir David e Lady Victoria.

David Beckham, um ícone do futebol e também da moda, foi condecorado por seus serviços ao esporte e seu trabalho com organizações beneficentes.

O ex-jogador da seleção inglesa colaborou com o Unicef e com campanhas da Malaria No More, uma organização que trabalha pela erradicação da malária.

Em junho de 2024, o rei Charles III nomeou Beckham oficialmente como embaixador de sua fundação (King's Foundation).

O casal Beckham passou a ter uma relação mais próxima da realeza britânica nos últimos anos. Eles foram convidados para o casamento do príncipe William com Kate Middleton em 2011, assim como o posterior do príncipe Harry com Meghan Markle em 2018.

- Gary Oldman, também "Sir" -

O ator Gary Oldman, vencedor do Oscar em 2018 por sua interpretação de Winston Churchill no filme "O Destino de Uma Nação", também foi nomeado cavaleiro, no seu caso pelos serviços à arte dramática.