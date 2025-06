Exército do Irã diz que 'não terá límites' em resposta a Israel

As Forças Armadas do Irã afirmaram nesta sexta-feira (13) que "não terão limites" em sua resposta a Israel após os ataques contra a capital, Teerã, e várias cidades do país.

"Agora que o regime terrorista que ocupa Al Quds (Jerusalém) cruzou todas as linhas vermelhas, não há limites na resposta a este crime", afirmou o Estado-Maior do Exército em um comunicado.

