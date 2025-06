França poderia ajudar Israel a se defender do Irã se estiver "em condições de fazê-lo", diz Macron

Diante dos jornalistas, o presidente francês também fez um apelo pela retomada do diálogo entre os Estados Unidos e a República Islâmica sobre o programa nuclear iraniano.

O Irã tem "uma grande responsabilidade na desestabilização de toda a região", afirmou Macron no Palácio do Eliseu.

"A questão nuclear iraniana é um assunto sério e existencial. Agora deve ser resolvida por meio da negociação", destacou.

As conversas entre Teerã e Washington, que começaram em abril, estão em ponto morto. A sexta rodada de negociações estava programada para domingo, em Omã.

Macron criticou Teerã por ter acumulado "quase 40 vezes mais urânio enriquecido do que tinha autorização", "contornando todas as suas obrigações com a comunidade internacional e descumprindo suas próprias promessas".

As potências ocidentais, incluindo Estados Unidos e Israel, acusam o Irã de querer adquirir armas nucleares, algo que Teerã sempre negou.