Fundação humanitária apoiada pelos EUA em Gaza é um 'fracasso', diz ONU

As agências da ONU e as principais ONGs que trabalham em Gaza se recusam a colaborar com a Fundação Humanitária de Gaza, uma organização recém-criada cujo funcionamento é opaco.

Elas acreditam que a GHF militariza a ajuda e não a distribui de forma equitativa por todo o território palestino.

Desde 26 de maio, quando iniciou suas operações de campo, até quinta-feira, a GHF afirma ter distribuído mais de 18 milhões de refeições.

Dezenas de palestinos morreram perto dos locais de distribuição da fundação. No início de junho, quase 30 pessoas foram mortas a tiros por soldados israelenses, segundo a Defesa Civil de Gaza. Israel alega que foram tiros de advertência.

Laerke reiterou que a ONU está pronta para retomar as operações de ajuda humanitária em larga escala assim que Israel permitir novamente a passagem de um número suficiente de caminhões de ajuda.

