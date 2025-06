George Russell domina 2ª sessão de treinos livres do GP do Canadá de F1

De volta a um de seus circuitos favoritos, onde divide o recorde de sete vitórias com Michael Schumacher, Hamilton mostrou ritmo para subir para o segundo lugar, atrás de Russell, que sempre melhorava, com pneus médios.

Mas as duas McLaren logo entraram para o top 10 aproveitando as novas atualizações, com Norris subindo para o segundo lugar, mas a Mercedes, com Russell na liderança e Antonelli em terceiro, parecia ter mais força a 15 minutos do fim.

Quando as equipes começaram as sessões de treino, havia 17 pilotos separados por um segundo, do primeiro até a Alpine do argentino Franco Colapinto ? uma evidência clara de que uma disputa acirrada no fim de semana.

No sábado, os pilotos voltam à pista para a terceira e última sessão de treinos livres do GP do Canadá, antes do treino de classificação, que definirá o grid de largada da corrida de domingo, a partir das 17h00 (horário de Brasília).

-- Segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1:

George Russell (GBR/Mercedes) 1:12.123 (33 voltas)