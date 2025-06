Instalações nucleares 'nunca devem ser atacadas', afirma diretor-geral da AIEA

O diretor-geral do organismo de vigilância nuclear da ONU, Rafael Grossi, afirmou nesta sexta-feira (13) que as instalações nucleares "nunca devem ser atacadas" e pediu "a todas as partes que exerçam máxima moderação para evitar um agravamento maior" após os ataques israelenses contra o Irã.

"Qualquer ação militar que coloque em risco a segurança das instalações nucleares têm graves consequências para o povo do Irã, a região e além", afirmou em um comunicado o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

