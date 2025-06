Irã diz que os EUA são "responsáveis por consequências" de ataque israelense

O Irã afirmou que os Estados Unidos serão "responsáveis pelas consequências" dos ataques israelenses realizados nesta sexta-feira (13) contra várias cidades e instalações nucleares da República Islâmica.

"As ações agressivas do regime sionista contra o Irã não poderiam ter sido realizadas sem a coordenação e permissão dos Estados Unidos", declarou o Ministério das Relações Exteriores, que advertiu que Washington é "responsável pelo impacto perigoso e pelas consequências do aventureirismo do regime sionista".

