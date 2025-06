Irã lança nova onda de ataques com mísseis contra Israel (televisão estatal)

O Irã lançou uma nova onda de ataques com mísseis contra Israel na madrugada deste sábado (14, data local) em resposta ao ataque maciço israelense contra várias instalações militares e nucleares ao longo do território iraniano, informou a televisão estatal.

"Uma nova rodada de ataques iranianos com mísseis contra o regime sionista começa de Teerã e Kermanshah", cidade no oeste do país persa, disse a emissora.

