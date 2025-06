Iranianos pedem vingança após ataques israelenses

As equipes de resgate vasculharam os escombros, junto às famílias em prantos e aos curiosos.

- "Viver com medo" -

"Quanto tempo mais viveremos com medo?", pergunta Ahmad Moadi, um aposentado de 62 anos.

"Como iraniano, acredito que deve haver uma resposta contundente, uma resposta mordaz", acrescenta.

O Exército israelense afirmou que mobilizou 200 aviões para atacar cerca de 100 alvos em todo o Irã. Irã e Israel são inimigos jurados desde a Revolução Islâmica de 1979.

A imprensa estatal iraniana confirmou a morte do chefe da Guarda Revolucionária, Hossein Salami, e do chefe do Estado-Maior, Mohammad Bagheri. Além disso, seis cientistas nucleares morreram nos ataques e 95 pessoas ficaram feridas.