Medvedev cai nas quartas de final do ATP 250 de 's-Hertogenbosch

O tenista russo Daniil Medvedev, ex-número 1 do mundo e atual 11º no ranking do circuito masculino, foi eliminado nesta sexta-feira (13) nas quartas de final do ATP 250 de 's-Hertogenbosch, disputado na grama.

Medvedev, que caiu na primeira rodada de Roland Garros, foi derrotado desta vez pelo americano Reilly Opelka (N.87), com parciais de 7-6 (7/5) e 7-6 (7/5), em uma hora e 36 minutos.

Outro russo que caiu nas quartas de final em 's-Hertogenbosch foi Karen Khachanov (N.24), eliminado pelo canadense Gabriel Diallo (N.55).