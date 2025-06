Netanyahu conversa com líderes mundiais após ataques ao Irã (gabinete)

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, conversou com diversos líderes mundiais, disse seu gabinete nesta sexta-feira (13) após os ataques de seu país contra o Irã, acrescentando que mais telefonemas são planejados com os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia.

Um comunicado do gabinete de Netanyahu disse que desde a última quinta-feira, o líder israelense teve conversas com os dirigentes da Alemanha, Índia e França, e espera-se que ele converse mais tarde com Donald Trump e Vladimir Putin.

