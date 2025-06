Novo chefe da Guarda Revolucionária do Irã promete abrir 'portas do inferno' para Israel

O recém-nomeado comandante da Guarda Revolucionária do Irã, Mohammad Pakpour, ameaçou, nesta sexta-feira (13), abrir "as portas do inferno" em resposta aos ataques israelenses que mataram seu antecessor, Hossein Salami.

"Em represália ao sangue de nossos comandantes, cientistas e cidadãos mortos, as portas do inferno em breve se abrirão para este regime assassino de crianças", disse Pakpour, referindo-se a Israel, em mensagem divulgada pela agência de notícias estatal IRNA.

