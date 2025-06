O que faz a Guarda Nacional dos EUA?

Ao contrário de outros ramos do Exército americano, a Guarda Nacional desempenha funções tanto em nível estadual quanto federal e é organizada em grupos com bases nos 50 estados, além do Distrito de Columbia, que abriga a capital, Washington, e os territórios americanos de Porto Rico, Guam e Ilhas Virgens.

Como uma força de base estadual, a Guarda Nacional é geralmente acionada e comandada pelo governador de um estado ou território, quando necessário.

No entanto, em algumas situações, a Guarda Nacional pode ser "federalizada" pelo presidente, permanecendo sob seu controle até que a missão federal específica seja concluída, como é o caso atualmente em Los Angeles.

O orçamento mais recente do Departamento de Defesa autoriza um total de 433.000 militares da Guarda Nacional, divididos entre a Guarda Aérea Nacional (Air National Guard) e a Guarda Nacional do Exército (Army National Guard).

Isso significa que, em comparação com outros componentes das Forças Armadas americanas, a Guarda Nacional perde apenas para o Exército em tamanho.

- Resposta de emergência -

Em caso de furacões, incêndios florestais e inundações, a Guarda Nacional é frequentemente chamada para ajudar a evacuar áreas perigosas, entregar suprimentos a locais isolados ou fornecer o equipamento especializado necessário para remover escombros perigosos.