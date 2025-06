Partido de candidato presidencial baleado suspende atos de campanha na Colômbia

"Em solidariedade a nosso companheiro Miguel Uribe", os "demais pré-candidatos do Centro Democrático decidiram fazer um ato proselitista", diz um comunicado. "Esta pausa é transitória", acrescenta.

Uribe fazia campanha para ser eleito como candidato único da legenda, o principal movimento de oposição ao presidente de esquerda Gustavo Petro.

Ele precisa primeiro vencer em uma disputa interna contra outros concorrentes, como as senadoras María Fernanda Cabal e Paloma Valencia. As legisladoras são muito próximas do líder natural do Centro Democrático, o influente ex-presidente Álvaro Uribe (2002-2010).

Ainda não se sabe quem ordenou o ataque a Miguel Uribe, que não tem parentesco com o ex-mandatário.

A direita tenta recuperar o poder nas eleições de 2026, das quais Petro não pode participar devido a disposições legais.

Os líderes do Centro Democrático acusam o presidente de incitar o ódio contra a oposição.