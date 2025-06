PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS

AHMEDABAD:

Caixa-preta encontrada na área do acidente aéreo que matou 265 na Índia

Investigadores encontraram nesta sexta-feira (13) uma caixa-preta no local onde um avião de passageiros com destino a Londres caiu, na cidade indiana de Ahmedabad, deixando pelo menos 265 mortos, incluindo vítimas no solo.

Único sobrevivente do acidente da Air India relata sua milagrosa salvação